- Olanda a transmis ca este de acord cu aderarea Bulgariei la spatiul Schengen, transmite Reuters. Willemijn van Haaften, ambasadorul Regatului Țarilor de Jos in Romania, a facut anunțul intr-o postare pe platforma „X” (ex-Twitter): „Ma bucur sa anunț ca astazi guvernul a informat Parlamentul cu privire…

- Preturile petrolului au crescut joi cu peste 3%, extinzand castigurile din sesiunea precedenta, impulsionate de slabiciunea dolarului si estimarile Agentiei Internationale pentru Energie (AIE) privind cererea de petrol pentru anul viitor, transmite Reuters, informeaza News.ro.Contractele futures…

- Un analist politic considera ca victoria lui Geert Wilders, in alegerile parlamentare din Olanda, il va face pe acesta un Trump al Țarilor de Jos, potrivit Reuters. Primul loc la alegerile olandeze pentru partidul de extrema-dreapta al lui Geert Wilders reprezinta un „cutremur” in politica țarii, dar…

- Tarile de Jos au trimis marti primele cinci avioane de lupta F-16 in Romania, pentru a fi folosite la pregatirea pilotilor ucraineni, relateaza The Guardian, care citeaza Reuters. Olanda va livra intre 12 si 18 avioane F-16 din fortele sale aeriene pentru a fi folosite in noul centru european de pregatire…

- Polonia, cel mai mare producator de carne de pasare din UE, a raportat descoperirea unui focar de gripa aviara inalt patogena H5N1 la o ferma de pasari din nordul tarii, a informat marti Organizatia Mondiala pentru Sanatate Animala (OIE), informeaza Reuters. Raspandirea virusului gripei aviare a provocat…

- Statele membre UE se gandesc sa renunte la o parte centrala a reformei pietei de electricitate, pe fondul blocajului intre Franta si Germania pe tema ajutoarelor de stat pentru centralele electrice, arata un document consultat de Reuters.