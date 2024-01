Rovana Plumb, adio huzur europarlamentar la Bruxelles Campania electorala pentru alegerile europarlamentare a intrat in linie dreapta și deja se cam știe cine din actualii europarlamentari va fi pe un loc eligibil pe lista PSD. La alegerile europarlamentare din 9 iunie 2024, PSD mizeaza ca va obține 10-12 mandate de eurodeputați. Deocamdata, lista finala nu a fost batuta-n cuie, iar fiecare organizație județeana face o propunere de europarlamentar, urmand ca cei din conducerea partidului sa decida locul fiecarui candidat pe lista PSD. Insa, un lucru este cert: Rovana Plumb nu va mai fi pe lista candidaților PSD pentru alegerile din 9 iunie 2024,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

