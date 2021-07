Roșia Montana a fost inclusă în patrimoniul UNESCO, fără obiecții și fără amendamente Situl Roșia Montana a fost inclus in patrimoniul UNESCO dupa patru ani de așteptare. Comitetul Patrimoniului Mondial al UNESCO a admis, marți, candidatura sitului fara obiecții și fara amendamente. Dosarul Roșia Montana a fost depus la UNESCO in 4 ianuarie 2017, in ultima zi a guvernului condus de Dacian Cioloș. Decizia a fost luata in […] The post Roșia Montana a fost inclusa in patrimoniul UNESCO, fara obiecții și fara amendamente appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

