- Irlandezii au decis sa pastreze in Constituție sintagma „locul femeii este in casa”. Ei au respins propunerea de modificare a Constituției facuta in cadrul unui referendum. De asemenea, irlandezii au respins prin vot o propunere care viza modul in care este definita familia. Guvernul irlandez…

- Irlandezii voteaza vineri intr-un referendum care iși propune sa modernizeze referintele la familie și femei in Constitutia țarii, redactata in 1937, cand Biserica Catolica domina in tara asupra vietii publice si private. Deși politicienii majoritar sunt in favoarea schimbarilor propuse, ambiguitatea…

- Tanarul drogat care si-a ucis mama a fost arestat. Moartea femeii din Drobeta Turnu Severin ar fi fost una extrem de violenta, asta spun politistii. Dupa ce a fost retinut de procurori, barbatul a fost arestat pentru 30 de zile. Este decizia luata de magistrati. Intre timp, legistii au incheiat necropsia…

- Furtuna Isha lovește Europa. Meteorologii au emis avertizari cod roșu și cod portocaliu de vreme rea și fenomene meteo extreme, in mai multe țari. Furtuna Isha a ajuns peste vestul, nord-vestul și centrul Europei. Avertizari meteo de vreme rea, emise de meteorologi, valabile luni, 22 ianuarie: Cod roșu…

- Parlamentarii AUR au depus peste 20.000 de amendamente la legea bugetului de stat și amenința cu boicotarea votului daca nu se adopta majorarea salariilor profesorilor cu 40%. Liderul AUR a facut circ in Parlament și la dezbaterile de marți seara. Parlamentarii reiau, miercuri dimineața, dezbaterile…

- Legea bugetului de stat si legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2024 intra de luni in dezbaterea Parlamentului, termenul pentru depunerea rapoartelor de catre Comisiile de buget- finante fiind marti, ora 18.00, in aceeasi zi, la ora 20.00 urmand sa inceapa dezbaterile in plenul celor…