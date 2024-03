Stiri pe aceeasi tema

- Irlanda e pe cale sa respinga modificarile propuse la constituție, prin care urmau sa fie eliminate sintagme sexiste și misogine din legea fundamentala a republicii insulare, o infrangere grea pentru guvernul premierului Leo Varadkar, relateaza The Guardian.

- Irlandezii voteaza vineri intr-un referendum care iși propune sa modernizeze referintele la familie și femei in Constitutia țarii, redactata in 1937, cand Biserica Catolica domina in tara asupra vietii publice si private. Deși politicienii majoritar sunt in favoarea schimbarilor propuse, ambiguitatea…

- Rezultatele preliminare ale unui referendum desfasurat in Elvetia indica faptul ca alegatorii au aprobat planurile privind majorarea semnificativa a pensiilor si au respins, totodata, initiativa de crestere cu un an a varstei de pensionare, pana la 66 de ani, relateaza BBC citat de Rador Radio Romania.…

- Cel mai bun candidat pentru funcția de președinte al Republicii Moldova va fi liderul care va numi unificarea cu Transnistria drept prioritatea de baza, se va pronunța in favoarea modificarii Constituției și va fi gata sa zboare nu doar la Washington, ci și la Moscova. O astfel de opinie a exprimat…

- Tribunalul Constanta a decis, marți, ca Vlad Pascu, șoferul care s-a urcat drogat la volan și a ucis doi tineri in localitatea 2 Mai, sa ramana in arest preventiv. Decizia instantei este definitiva. Magistrații au hotarat sa respinga ca nefondata contestatia lui Vlad Pascu la decizia Judecatoriei Mangalia…