Cristiano Ronaldo ar putea imbraca din nou tricoul lui Real Madrid in 2024. La cei 39 de ani, CR7 este așteptat sa se intoarca pe Bernabeu, dar, spre dezamagirea fanilor, este vorba doar despre o singura partida. Cu toate ca nu mai au speranțe ca Ronaldo s-ar putea intoarce vreodata, suporterii madrileni sunt in extaz, […] The post Ronaldo, din nou pe Bernabeu? Realul ar fi facut deja oferta first appeared on Ziarul National .