Stiri pe aceeasi tema

- Comunicat. Regia Naționala a Padurilor – Romsilva organizeaza, incepand cu luna august, licitațiile pentru valorificarea masei lemnoase, pe picior sau lemn fasonat doar printr-o platforma...

- Regia Naționala a Padurilor – Romsilva organizeaza, incepand cu luna august, licitațiile pentru valorificarea masei lemnoase, pe picior sau lemn fasonat doar printr-o platforma online, utilizata de Direcția Silvica Suceava inca din luna mai a acestui an, informeaza Mediafax. La licitațiile…

- Regia Nationala a Padurilor - Romsilva a plantat 21,8 milioane puieti forestieri in cursul campaniei de impaduriri de primavara, regenerand in total in aceasta primavara 10.420 hectare fond forestier, cu 14% mai mult decat programul prevazut pentru campania de impaduriri de primavara. Potrivit…

- Imagini foarte frumoase cu o capra neagra intr-o padure din Parcul Natural Putna Vrancea, intr-o filmare realizata de o camera de monitorizare a faunei amplasata in padure de specialiștii Romsilva, au fost publicate de Regia Naționala a Padurilor – Romsilva. Capra Neagra are habitatul in zonele stancoase…

- Voluntarii au strans intr-un singur weekend nu mai puțin de 3.500 de saci cu gunoaie de pe lacul Beliș-Fantanele din Apuseni. Acțiunea a avut loc pe 5 și 6 iunie, cu ocazia Zilei Mondiale a Mediului, informeaza Digi 24 . Deșeurile proveneau de la cabanele din zona și au fost aduse de viituri pana in…

- Surparea cascadei Bigar a intristat o țara intreaga, insa Regia Naționala a Padurilor spune ca exista speranțe ca aceasta sa se regenereze „in timp”, procesul fiind, insa, unul indelungat, din cauza depunderilor incete ale straturilor noi de mușchi pietrificat. Insa se vorbește și despre cauza prabușirii…

- Cascada Bigar, desemnata in anul 2013 de catre site-ul The World Geography drept cea mai frumoasa cascada unica din lume, s-a prabușit. Momentul a fost surprins și publicat pe rețelele de socializare. Cascada Bigar, una dintre cele mai frumoase și mai spectaculoase cascade din lume, s-a prabușit. In…

- Cascada Bigar, desemnata cea mai frumoasa din lume, s-a prabușit, luni, din cauze naturale. „Avem, din pacate, și o veste neplacuta Cascada Bigar, una dintre cele mai frumoase obiective turistice din Parcul Național Cheile Nerei – Beușnița, s-a prabușit astazi din cauze naturale. Travertinul și mușchii…