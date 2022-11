Romsilva oferă spre vânzare peste 30.000 de pomi de Crăciun în sezonul sărbătorilor de iarnă Din cei 30.594 de pomi de Craciun pusi pe piata prin intermediul ocoalelor silvice de stat, 21.814 bucati, adica aproape 75%, sunt produsi in pepinierele silvice ale Romsilva, in cadrul unor culturi specializate, iar 8.780 provin din lucrari silvice autorizate, in urma carora se extrag exemplarele din regenerarile naturale unde exista o densitate excesiva, precizeaza institutia. Majoritatea pomilor de Craciun oferiti spre vanzare in acest an sunt din specia brad, 22.295, in timp ce restul de 8.299 de bucati sunt din specia molid sau alte specii de rasinoase. Preturile pornesc de la 15 lei pentru… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

