- Purtatorul de cuvant al PSD, senatorul Lucian Romascanu, a afirmat ca in guvernarea PNL in aparatul de stat au fost angajate 12.000 de persoane noi, declarandu-se convins ca "oamenii vor sanctiona la vot aceste abuzuri liberale". "Peste 12.000 de oameni au fost angajati, noi, la stat, desi domnul Orban…

- Purtatorul de cuvant al Partidului Social Democrat, Lucian Romascanu, s-a referit duminica, intr-o conferinta de presa, la fotografia in care premierul si mai multi ministri apar fumand si fara masti in Palatul Victoria, spunand ca aceasta arata lipsa de respect fata de lege si fata de oamenii pe…

- Purtatorul de cuvant al PSD, Lucian Romașcanu, a declarat, marți, in cadrul unei conferințe de presa, ca saptamana viitoare social-democrații vor depune doua moțiuni simple in Parlament, impotriva...

- Purtatorul de cuvant al PSD, Lucian Romascanu, considera ca situatia in care numerosi tineri s-au adunat in noaptea de sambata spre duminica in Parcul Herastrau este o consecinta a faptului ca, desi "virusul n-a plecat nicaieri, au plecat doar guvernantii de la

- Purtatorul de cuvant al PSD, Lucian Romașcanu, i-a adresat noi calificative dure deputatului PMP Robert Turcescu, cei doi parlamentarii schimband pe parcursul zilei mai multe replici acide.„Robert Turcescu, un marlan, stupid și infatuat care, ca marunt epigon al lui CTP, nu a preluat de la…

- Imagini incredibile in municipiul Sacele, judetul Brasov, unde mai multe persoane s-au luat la bataie cu o violenta iesita din comun. In secventele filmate se vede cum o masina intra in plin in oamenii care asteptau pe o strada ingusta. Oamenii asteptau insa masina cu bate in maini. Dupa ce automobilul…

- UPDATE, ora 19:23 – Cele doua victime aflate in avionul prabusit langa localitatea Siria joi seara au fost declarate decedate, dupa ce au fost descarcerate de catre echipajele Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arad. Purtatorul de cuvant al ISU Arad, George Plesca, a declarat ca victimele,…