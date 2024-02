Stiri pe aceeasi tema

- Parada prin care Kansas City Chiefs sarbatorește triumful in finala Super Bowl LVIII a fost intrerupta de mai multe focuri de arma. Din primele informații, cel puțin 10 persoane au fost ranite. Kansas City s-a colorat astazi in roșu, dar nu pentru Ziua Indragostiților. Zeci de mii de fani ai lui Mahomes…

- Mai multe persoane au fost ranite de focuri de arma la parada victoriei de la Super Bowl, potrivit poliției. Doua persoane inarmate au fost reținute in urma impușcaturilor din Kansas City, Missouri, a anunțat poliția, conform BBC.Focurile de arma au fost trase la vest de Union Station, in…

- Un incident armat a avut loc in Statele Unite, la o biserica din Texas. Din primele informații, doua persoane au fost ranite, inclusiv un copilaș de cinci ani. Doua persoane, dintre care un baietel de cinci ani, au fost ranite de o femeie care a deschis focul, inainte de a fi impuscata, in uriasa biserica…

- Din informațiile existente, incidentul s-a petrecut duminica, in jurul orei 18.00, pe Rue Lacaille, nu departe de Porte de Hal.Atacatorii au fugit de la fața locului și sunt cautați de poliție. Viețile celor doi raniți sunt in pericol.„Am fost informați ca au fost auzite impușcaturi pe rue Lacaille…

- Un avion de mici dimensiuni s-a prabușit ieri, pe data de 1 februarie 2024, peste un parc de locuințe mobile. Incidentul devastator s-a petrecut in Statele Unite ale Americii. Mai multe persoane și-au pierdut viața.

- Anul 2024 se anunța a fi un an plin de alegeri, cu aproximativ patru miliarde de oameni, adica aproximativ jumatate din populația lumii, care vor merge la vot in diverse țari precum India, Mexic, Statele Unite ale Americii, Rusia, Pakistan sau in Parlamentul European și multe altele.

- Trei persoane au fost ranite, miercuri seara, in urma unui atac armat in Bruxelles. Autorul a fugit de la fața locului și este cautat de polițiști. „Am primit un apel in legatura cu o impușcatura care a avut loc pe Avenue de la Toison d’or in jurul orei 19:30”, a declarat purtatorul de cuvant al poliției,…

- Peste 2.400 de militari si specialisti din Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Afacerilor Interne, Autoritatea Vamala Romana, Serviciul Roman de Informatii, Serviciul de Telecomunicatii Speciale si Administratia Nationala a Penitenciarelor participa, vineri, la parada militara organizata in Piata…