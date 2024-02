Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin o persoana a murit si alte noua au fost ranite, miercuri, intr-un schimb de focuri, in timpul unei paradei in Kansas City, care sarbatorea victoria echipei Chiefs la Super Bowl, au declarat pompierii din acest oras din Missouri, centrul Statelor Unite, relateaza AFP.

- Mirela Ionela Achim (www.b1tv.ro) Doua persoane au fost grav ranite intr-un atac armat comis duminica dupa-amiaza in Bruxelles, Belgia. Atacul a avut loc duminica, in jurul orei 18.00, pe Rue Lacaille. Doua persoane au fost transportate la spital cu rani grave, care le pun viețile in pericol. Autoritațile…

- Doi atacatori au fost ucisi si sase persoane, printre care trei politisti, au fost ranite in urma unui atac armat petrecut marti in cel mai... The post Șase persoane ranite intr-un atac armat in cel mai mare tribunal din Istanbul. Doi teroriști au fost ucisi | Video appeared first on Special Arad ·…