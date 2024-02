Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe persoane au fost lovite de focuri de arma in Kansas City, Missouri, miercuri, in apropierea emblematicei Union Station, unde avea loc parada și celebrarea victoriei la Super Bowl pentru echipa Kansas City Chiefs, a anunțat poliția, citata de Reu

- Un jocheu a murit in timpul unei curse de cai din Anglia. Accidentul a avut loc duminica. Jocheul avea 25 de ani.Accidentul s-a produs in timpul cursei din Kent, Anglia. Jocheul a cazut de pe cal in momentul in care animalul depașea un obstacol, potrivit Sky News. Victima s-a lovit de gard…

- Cel puțin 11 morți și 24 de raniți sunt victimele atacului armat de la Praga, la Universitatea din centrul orașului. Forțele de ordine au anunțat ca atacatorul, un fost student cu probleme psihice, a fost lichidat in timp ce se afla pe acoperișul universitații. Atacul a avut loc la Facultatea de Arte…

- Septuplul campion olimpic american Caeleb Dressel a castigat proba de 100 m fluture din cadrul Campionatelor Open de inot ale Statelor Unite (US Open), vineri la Greensboro (Carolina de Nord), unde spera sa-si anunte revenirea la cel mai inalt nivel, cu cateva luni inaintea Jocurilor Olimpice de la…