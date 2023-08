Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a adoptat joi o Ordonanta de Urgenta privind reglementarea unor masuri din domeniul pensiilor publice, document care prevede, printre altele, prelungirea perioadei in care se acorda posibilitatea cumpararii vechimii in munca necesare pensionarii pentru limita de varsta, pana la data de 31 decembrie…

- Romanii vor gasi la raft alimente de baza mai ieftine, dupa ce Executivul a decis plafonarea adaosului comercial pentru acestea. De astazi, 1 august, intra in vigoare Ordonanța de Urgența a Guvernului care plafoneaza adaosul comercial la alimentele de baza. Cotele de adaos comercial pentru 14 grupe…

- Angajații din Sanatate vor primi vouchere de vacanța, prevede un proiect de Ordonanța de Urgența publicat de Ministerul Sanatații in transparența decizionala. Acordarea voucherelor de vacanța este una dintre revendicarile sindicatelor din Sanatate pentru a nu declanșa greva generala la finalul lunii…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat, vineri, ca Ordonanta privind majorarile salariale pentru personalul din invatamant a fost dezbatuta cu liderii sindicali si au fost preluate toate observatiile acestora. El a tinut sa asigure cadrele didactice ca tot ceea s-a discutat cu guvernantii s-a si…