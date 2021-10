Stiri pe aceeasi tema

- Banca Naționala a Romaniei a elaborat un proiect de modificare a regulilor de acordare a creditelor imobiliare. Romanii care vor vrea sa contracteze un credit imobiliar vor trebui sa plateasca un avans de 25% pentru creditele in lei, de 35% pentru cele in euro si de 50% pentru cele in alte valute. Banca…

- Banca Naționala a Romaniei (BNR) vrea sa inaspreasca condițiile de creditare, urmand sa creasca avansul pentru o serie de credite imobiliare, potrivit unui proiect de regulament publicat miercuri, transmite economedia.ro. BNR a publicat un proiect de regulament pentru schimbarea conditiilor de creditare…

- BNR a publicat un proiect de regulament pentru schimbarea conditiilor de creditare pentru unele credite de investitii imobiliare, prin care avansul ar urma sa fie modificat, precum si criteriile de calcul pentru gradul maxim de indatorare al persoanelor fizice. „In cazul creditelor acordate…

- Banii alocați programului Noua Casa s-au epuizat in doar cateva luni. Un record, anunța reprezentanții Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici și Mijlocii, care spun ca așteapta fonduri noi la rectificarea bugetara. Aceasta nu este singura veste buna pentru tinerii care vor…

- Romania, Regatul Unit, Israelul și Statele Unite au condamnat ferm atacul deliberat asupra navei Mercier Street. Doi navigatori, un roman, care era chiar comandantul vasului și un britanic și-au pierdut viața.

- Noi reglementari referitoare la modul de acordare a concediilor medicale vor intra in vigoare incepand cu data de 1 august. Potrivit noilor reguli, concediul medical pentru incapacitate temporara de munca (pentru boli obișnuite) va fi acordat in cel puțin doua etape, prima dintre ele neputand depași…

- Legea care prevede acordarea unei zile libere pentru vaccinare a intrat in vigoare, iar romanii iși pot cere drepturile prevazute de ea. „Le suntem recunoscatori celor care s-au vaccinat deja și angajatorilor care au incurajat asta. Dat fiind ca in anul 2021 din cele 15 zile libere naționale, 8 sunt…

- Valoarea creditelor intermediate de KIWI Finance in primele sase luni ale acestui an se ridica la peste 700 de milioane de lei, cu 45% mai mult fata de aceeasi perioada a anului trecut, iar numarul contactarilor pe Storia.ro, platforma de imobiliare cu cele mai multe anunturi din piata, a crescut…