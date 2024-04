Stiri pe aceeasi tema

- Directorul FBI, Christopher Wray, s-a aflat, marți, in Romania, unde a facut un adevarat tur de forța. El s-a intalnit cu procurorul general al Romaniei, Alex Florența, precum și cu șefii principalelor direcții DIICOT, dar și de la Direcția Naționala Anticorupție. Tema principala a discuțiilor dintre…

- Anamaria Prodan a dat carțile pe fața și a spus adevarul, dupa ce s-a speculat ca fiica ei, Sarah, a apelat la medicul estetician. Impresara spune ca aceasta nu are nicio intervenție estetica la nivelul feței.Anamaria Prodan și Sarah Dumitrescu au mers in cabinetul medicului estetician, insa nu și-au…

- Mihai Bobonete a fost recent invitat in emisiunea „La Maruța”, unde a avut numai cuvinte de lauda la adresa Antoniei. Actorul din „Las Fierbinți” i-a luat apararea iubitei lui Alex Velea, dupa ce a fost criticata ca nu vorbește corect limba romana.Antonia este una dintre cele mai indragite artiste din…

- Premierul Marcel Ciolacu anunta, vineri, distribuind o fotografie in care apare alaturi de ambasadorul SUA la Bucuresti, ca s-a alaturat romanilor care in aceste zile isi iau vize pentru Statele Unite, chiar daca nu intentioneaza sa calatoreasca in urmatoarea perioada, scopul demersului fiind de a cobori…

- Premierul Marcel Ciolacu a distribuit vineri o fotografie in care apare alaturi de ambasadorul SUA la Bucuresti, precizand ca s-a alaturat alaturat romanilor care in aceste zile isi iau vize pentru Statele Unite, chiar daca nu intentioneaza sa calatoreasca in urmatoarea perioada. Premierul menționeaza…

- Premierul Marcel Ciolacu anunta, vineri, distribuind o fotografie in care apare alaturi de ambasadorul SUA la Bucuresti, ca s-a alaturat romanilor care in aceste zile isi iau vize pentru Statele Unite, chiar daca nu intentioneaza sa calatoreasca in urmatoarea perioada, scopul demersului fiind de a cobori…

- Adrian Cioroianu s-a nascut pe 5 iulie 1967, in Craiova, Romania. Este un istoric, diplomat și politician roman, cunoscut pentru contribuțiile sale in domeniul cercetarii istorice și pentru implicarea in viața publica. A absolvit Facultatea de Istorie la Universitatea din București in 1990, iar ulterior…

- Pasagerii din Cluj-Napoca si Chisinau vor putea ajunge in Statele Unite ale Americii cu doar o scurta oprire, la Bucuresti, dupa ce operatorul aerian HiSky a adaptat programul zborurilor, astfel incat durata conexiunii sa fie de numai o ora si 10 minute.