Stiri pe aceeasi tema

- Au inceput filmarile pentru sezonul 12 „Romanii au talent!”. Primele noutati de care telespectatorii vor avea parte sunt doua modificari in componenta juriului, pe langa surprizele venite, bineinteles, din partea concurentilor.

- Schimbari importante la masa juriului „Romanii au talent” sezonul 12. A fost o vara plina, in care caravana preselecțiilor a trecut prin toata țara și i-a gasit pe acei romani talentați care sunt deciși sa straluceasca sub lumina reflectoarelor și sa arate tuturor ca sunt cei mai buni! Scena este pregatita,…

- Au inceput filmarile pentru sezonul 12 al emisiunii „Romanii au talent", iar primele noutati de care telespectatorii vor avea parte sunt doua modificari in componenta juriului. Andi Moisescu si Andra vor face echipa cu Dragos Bucur si Mihai Bobonete, ambii implicati in alte proiecte la Pro TV, potrivit…

- Dragoș Bucur e actor, dar și prezentator al emisiunii „Visuri la cheie”, de la Pro TV. E in showbiz de ani de zile, insa acum a luat o decizie neașteptata. A renunțat la rețelele de socializare, nu mai posteaza in mediul online, pe Facebook, pe Instagram sau in alta parte. Dragoș Bucur a spus pentru…

- Pavel Bartoș este un om de succes. Are o cariera solida in teatru și televiziune, dar și o familie minunata. Acesta a vorbit despre show-ul Masked Singer pe care il prezinta, despre familie, dar și despre experiența de la Romanii au Talent, emisiune al carei prezentator este, alaturi de Smiley. Secretele…

- Un loc la masa juratilor de la „Romanii au talent” a ramas liber, dupa ce Florin Calinescu a anuntat ca incheie colaborarea cu Pro TV. Legat de persoana care li se va alatura lui Andi Moisescu, Andrei si Alexandrei Dinu, s-a zvonit ca va fi Mihai Bobonete. Actorul din Las... The post Mihai Bobonete,…

- Trustul Pro TV, luat prin surprindere de plecarea lui Florin Calinescu de la masa juriului Romanii au Talent, ii cauta inlocuitor. Se zvonește deja ca acesta ar fi chiar ”carciumarul” din Las Fierbinți, Mihai Bobonete. Insa intre cele doua parți nu au avut loc inca niciun fel de negocieri. Mihai Bobonete…