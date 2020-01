România viselor mici Autor: Cornel NISTORESCU Care este marele nostru proiect? Cuvintul acesta suna uzat și enervant. A fost ridiculizat de conducatorii noștri din ultima vreme. Atunci care este marele nostru vis? O țara ca afara, striga strada, incapabila și indispusa sa fie la fel de disciplinata și de harnica. Mai degraba acesta ar fi numele marelui nostru cadou, aștepat de toți pomanagiii! Serios, daca n-avem vise mari, n-avem nici mareție, nici destin. Care este marele vis al președintelui Romaniei? Sa moara PSD-ul! Asta nu este vis. Este blestem. Sau o varianta politica a celebrei zicale ”sa moara capra vecinului”,… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

