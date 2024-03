Stiri pe aceeasi tema

- Mai sunt cateva zile pana la premiera maraton a sezonului 13 Chefi la cuțite! Pe 18, 19 și 20 martie, de la 20:30, la Antena 1, se va da startul unui nou capitol in bucataria celui mai apreciat cooking show din Romania: Chef Ștefan Popescu, Chef Richard Abou Zaki, Chef Orlando Zaharia și Chef Alexandru…

- Juratul „Chefi la cuțite” Richard Abou Zaki a vorbit despre pasiunea pentru gastronomie in familia lui. Carlotta, fiica lui, a mancat, la numai 3 ani, in peste 20 de restaurante cu stele Michelin.Indragostit de bucatarie inca din copilarie, Chef Richard Abou Zaki este gata pentru o noua etapa in viața…

- Ștefan Popescu are 47 de ani și este unul dintre noii jurați Chefi la Cuțite. Este pasionat de bucatarie, insa a debutat relativ tarziu in cariera gastronomica. Bucatarul de la Chefi la cuțite a absolvit un profil tehnic-mecanic la liceu și in perioada stagiului militar a participat ca pompier la peste…