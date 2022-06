România U19, învinsă la limită de Franța U19, la Campionatului European din Slovacia Nationala U19 a Romaniei a fost invinsa de reprezentativa similara a Frantei, scor 2-1, marti, in faza grupelor a Campionatului European U19 din Slovacia. Franta a deschis scorul prin Tchaouna, in minutul 12, iar Adeline a marit diferența de pe tabela, opt minute mai tarziu. Pentru Romania a marcat Coubis, in minutul 82. Au evoluat echipele: FRANTA U19: 1. Lo-Tutala – 2. Zoukrou, 4. Doukoure, 5. Toure (Cpt.), 18. Semedo-Varela – 17. Ba (20. Camara, 86), 6. Adeline (14. Diouf, 68), 15. Da Silva (19. Pereira, 86) – 7. Virginius ( 9. Ben Seghir, 75), 13. Bonny (11. Cisse, 68), 10. Tchaouna. Selectioner: Landry… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

