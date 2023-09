Romania threatens Austria with lawsuit over stalled Schengen accession

Stiri pe aceeasi tema

- Austria has rejected European Commission President Ursula von der Leyen’s call to lift its veto against Bulgaria and Romania joining the Schengen area, arguing that extending the visa-free zone currently makes no sense, according to Euractiv. In her State of the Union address on Wednesday, von der Leyen…

- The European Commission President Ursula von der Leyen said Wednesday that Bulgaria and Romania should be admitted to the EU’s free-movement zone “without any further delay,” according to Politico. “They have proved it: Bulgaria and Romania are part of our Schengen area,” von der Leyen said in her…

- Doi turisti germani, aflati in concediu cu bicicletele, s-au ales cu dosar penal dupa ce au trecut ilegal granita dinspre Romania spre Ungaria. Potrivit PreseiSM, cei doi au crezut ca tara noastra este in Schengen si pot circula liber, asa cum erau obisnuiti in restul Europei. Cei doi turisti credeau…

- Parlamentul European (PE) a adoptat o rezolutie bazata pe o petitie depusa de societatea civila din Romania, prin care se solicita contestarea legalitatii veto-ului Austriei impotriva aderarii tarii noastre la spațiul Schengen. Documentul a fost adoptat cu 526 voturi pentru, 57 voturi impotriva si 42…

- Romania’s Prime Minister Marcel Ciolacu urged German Chancellor Olaf Scholz on Tuesday to further boost NATO’s eastern flank by sending over German troops to his country “soon” and “permanently,” according to Politico. “I hope that soon we will have German soldiers permanently on the territory of Romania,”…

- Bulgaria and Romania’s access to the Schengen may be a talking point during the Justice and Home Affairs (JHA) meeting in October, the Spanish ambassador to Romania said during a press conference on Monday, according to Euractiv. The Schengen area must function “respecting its original spirit, i.e.…

- Bulgaria va invita experți vamali olandezi și austrieci sa observe operațiunile de la granița sa, in incercarea de a atenua ingrijorarile care ii impiedica sa o accepte in spațiul european de libera circulație, a declarat pentru Politico premierul Nikolai Denkov. „Vom incerca sa implicam cat mai mult…

- Instituțiile europene se pregatesc sa admita Bulgaria și Romania in Schengen in acest an, in etape. Astfel, din octombrie, cetațenii celor doua state ar putea sa calatoreasca fara viza cu avionul, iar, pana la 1 ianuarie 2024, ar urma sa fie excluse și controalele la frontierele terestre, au declarat…