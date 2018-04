Stiri pe aceeasi tema

- Romania se numara printre țarile cu costurile cele mai scazute din Europa privind concedierea din motive care țin de persoana salariatului sau din motive economice, potrivit Studiului internațional privind concedierea, realizat de Deloitte Legal, reprezentat in Romania de Reff & Asociații. Analiza…

- Costurile cu forța de muna au urcat cu 17,1% in Romania anului trecut, comparativ cu 2016. Prin comparație, media pe Uniunea Europeana a fost de doar 2,3%, in timp ce in zona euro, care aduna țarile care au adoptat moneda europeana, avansul costurilor cu foța de munca a fost de sub 2%, arata datele…

- Reprezentanta Comisiei Europene in Romania a anuntat vineri, ca peste 10.000 de municipalitati s-au inscris in portalul WiFi4EU, creat printr-un program european caruia UE i-a alocat un buget de 120 milioane euro, prin care vor avea acces gratuit la retelele de Wi-Fi. Uniunea Europeana…

- Reff si Asociatii, societatea de avocati reprezentand Deloitte Legal in Romania, a asistat Grupul Halewood in vanzarea operatiunilor de productie si distributie a vinului catre Alexandrion. “Tranzactia, care a fost negociata intr-un termen scurt, de aproximativ doua luni, a inclus o echipa…

- Increderea consumatorilor europeni a ajuns, in decembrie 2017, la un indice de 21,1 puncte, cel mai ridicat din ultimii 10 ani, in timp ce, in cazul Romaniei, toti indicatorii au scazut semnificativ, ca urmare a crizei guvernamentale, reiese din rezultatele studiului GfK privind climatul de consum…

- Aplicarea generalizata a mecanismului de plata defalcata a TVA ar avea un impact negativ de 700 milioane euro asupra afacerilor din Romania, efectul asupra fluxului de numerar al unei firme, calculat ca pondere in cifra de afaceri, plasand piata locala pe locul doi in Europa, dupa Malta, si…

- Costurile de generare si stocare autonoma a energiei vor fi similare cu costul de achizitie a energiei de la un furnizor, pana in anul 2022 in Europa si 2021 in Oceania, se arata intr-un nou studiu realizat de EY. Rezultatele acestuia arata ca pietele americane vor atinge paritatea off-grid…