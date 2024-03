Stiri pe aceeasi tema

- Incidentul a avut loc marți seara, in jurul orei 20:45, pe un teren de sport din municipiu. Tanarului i s-ar fi facut rau și ar fi cazut in timp ce juca fotbal. Din pacate, medicii ajunși la fața locului nu au reușit sa-l salveze, scrie aradon. Potrivit polițiștilor aradeni, este vorba de un cetațean…

- In perioada 9-11.02.2024 sportivii legitimați la CSS Baia Sprie au participat la Competitia Internationala Pokal Loka, desfasurata la Skofja Loka din Slovenia. Competitia a fost adresata sportivilor U14, U16 fete si baieti. La startul competitiei s-au aliniat 225 de sportivi din 29 de tari din Europa,…

- Mai multe cetațenii inseamna mai multe pașapoarte și, deci, mai multe beneficii in a calatori spre alte țari. Nomad Capitalist a analizat 199 de cetațenii și a realizat un top 10 al celor mai avantajoase pașapoarte. Romania este pe locul 21. Indicele Pașapoartelor Capitaliste Nomad a fost creat pentru…

- Institutul National de Statistica (INS) arata prin datele publicate marți, 9 ianuarie, ca rata somajului in forma ajustata sezonier a fost, in noiembrie 2023, de 5,4%, valoare egala cu cea inregistrata in luna octombrie 2023.In randul tinerilor, rata ramane in continuare ridicata fiind de 21%.…

- Romania are o rata generala a șomajului de 5,4%, dar situația tinerilor pe piața muncii ridica un semn de intrebare. Șomajul in randul celor cu varste cuprinse intre 15 și 24 de ani ramane foarte ridicat și a ajuns, in luna octombrie 2023, la un procent de 22,3%. Rata șomajului in randul tinerilor…

- Rata șomajului in randul tinerilor din Republica Moldova este mai mare in comparație cu alte categorii de varsta, arata ultimele date ale Biroului Național de Statistica. Rata șomajului in randul tinerilor din Republica Moldova este mai mare Rata de șomaj in randul tinerilor de 15 - 20 de ani a constituit…