Stiri pe aceeasi tema

- Epava aeronavei fara pilot de tip Tupolev (Tu-141), care s-a prabusit in Zagreb, Croatia, a fost scoasa din crater dupa doua zile. Ministrul croat al Apararii, Mario Banozic, s-a prezentat la locul incidentului si oferit o serie de declaratii si noi informatii cu privire la ancheta desfasurata in acest…

- MApN a confirmat ca o drona militara de productie ruseasca si aflata probabil in dotarea armatei ucrainene a fost in spatiu aerian national pentru o perioada de timp foarte scurta, sub trei minute. Ulterior, aceasta s-a prabusit intr-un parc al capitalei croate Zagreb. „Cu privire la informațiile…

- Ministerul Apararii Naționale a anunțat, vineri dupa-amiaza, ca drona militara care s-a prabușit intr-un parc din Zagreb (Croația) a intrat in spatiul aerian romanesc, venind dinspre Ucraina si a iesit, in mai puțin de trei minute, catre Ungaria. „Sistemul de supraveghere a spatiului aerian al Romaniei…

- Locuitorii capitalei croate au fost treziți, joi noapte, de o explozie puternica. A fost desdoperit ulterior un crater cu un diametru de cațiva metri și resturi de aeronava. Secțiunea dedicata informațiilor de razboi a site-ului The Drive afirma ca imaginile aparute public sugereaza ca a fost vorba…

- Franta a decis ca portavionul sau nuclear Charles de Gaulle, aflat in Marea Mediterana, sa fie repozitionat mai aproape de Romania, in contextul razboiului din Ucraina, informeaza bfmtv.com. Motivul pentru care portavionul se va deplasa mai aproape de Romania este acela de „a executa misiuni de politie…

- Sase state membre UE, printre care si Romania, vor trimite o echipa de experti militari in securitate cibernetica in Ucraina, pentru a lupta impotriva amenintarilor cibernetice, a anunțat, marti, ministrul adjunct al Apararii din Lituania, potrivit Reuters. Lituania, Olanda, Polonia, Estonia, Romania…

- Mircea Badea l-a taxat pe ministrul Apararii, Vasile Dincu, care abia a citit intr-o engleza stricata cateva randuri, la reuniunea omologilor din domeniul apararii de la Bruxelles. Alaturi de Vasile Dincu era ministrul Apararii din Grecia, Nikolaos Panagiotopoulos, dar și colegul sau de partid, secretarul…

- Ministrul Afacerilor Interne Lucian Bode a avut luni prima reactie in cazul accidentului in care un politist a lovit doua fetite, in Bucuresti, una dintre ele murind. Ministrul a afirmat ca regreta enorm aceasta tragedie, ca sentimentul este unul cutremurator si ca ”vorbim de o fapta ireparabila”. Bode…