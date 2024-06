Stiri pe aceeasi tema

- „Am depus candidatura acum pentru un nou mandat la Primaria Generala a Capitalei. Le multumesc colegilor. Aveti in fata dumneavoastra oamenii care pot transforma Bucurestiul in bine, care pot sa faca diferenta, care vor pune capat ineficientei, lentorii si a tot ceea ce s-a intamplat nu bun in Bucuresti.…

- George Tuța a lansat un nou atac la adresa actualului edil al Sectorului 1, Clotilde Armand, pe care o acuza ca taiat paza din unitațile de invațamant fara sa se gandeasca la consecințele acestei masuri. Candidatul alianței PSD-PNL pentru fotoliul de primar al Sectorului 1 spune ca unul dintre principalele…

- Dan Podaru, candidatul Partidului Ecologist Roman (PER) la funcția de primar al sectorului 1, e de parere ca destramarea alianței PSD-PNL pentru Primaria Capitalei trebuie sa duca la ruperea ei și la nivelul Sectorului 1, iar George Tuța „trebuie retras de urgența”.

- Destramarea coaliției PSD – PNL pentru Primaria Capitalei ar trebui sa atraga dupa sine și schimbarea candidatului pentru Primaria Sectorului 1 din partea celor doua partide, George Tuța, este de parere fostul consilier local Dan Podaru. “Informațiile actuale, referitoare la desfacerea coaliției la…

- Catalin Cirstoiu spune ca a fost sambata, alaturi de George Tuta si echipa PSD-PNL de la sectorul 1, sa vorbeasca cu bucurestenii in parcul Bazilescu, ”fiindca primarul Clotilde Armand sta izolata in biroul sau, ca si Nicusor Dan, si nu stie sa comunice deschis cu oamenii”.”Locuitorii din sectorul…

- Controverse dupa ce luni au aparut doua sondaje cu privire la opțiunile de vot ale bucureștenilor pentru alegerile locale din iunie. Sondajele ofera cifre complet diferite. In vreme ce intr-un sondaj Avangarde (marca Marius Pieleanu), Piedone este pe primul loc in intentiile de vot la Primaria Capitalei,…

- Prim-vicepreședintele PNL, europarlamentarul Rareș Bogdan, susține ca Popescu Piedone - candidat la Primaria Capitalei - are in momentul de fața peste 30% din informațiile pe care le au liberalii.„Am vazut un meteorit, domnul Popescu, are peste 30%. Cert e ca in acest moment, din cercetarile pe care…