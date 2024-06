Stiri pe aceeasi tema

- Partidul olandez de extrema-dreapta este mare caștigator la alegerile UE, arata sondajul la ieșirea de la urne, potrivit France 24 .Un ultim exit poll a sugerat joi ca partidul de extrema dreapta a lui Geert Wilders a avut caștig la alegerile olandeze pentru parlamentul Uniunii Europene. Partidul Wilders…

- Cetatenii cu drept de vot din cele 27 de state membre ale Uniunii Europene isi vor alege, in perioada 6 - 9 iunie 2024, reprezentantii in Parlamentul European pentru urmatorii cinci ani. In Romania, cetatenii cu varsta de cel putin 18 ani, impliniti pana in ziua alegerilor inclusiv, isi vor desemna,…

- Parlamentul European lanseaza a doua etapa a campaniei sale de comunicare si subliniaza cat de important este sa votam si sa protejam democratia.Potrivit unui comunicat al Parlamentului European, intre 6 si 9 iunie 2024, peste 370 de milioane de persoane din toate cele 27 de state membre ale Uniunii…

- VOTAT Parlamentul European tocmai a adoptat rapoartele mele privind alocarea a 4,8 miliarde de euro pentru Ucraina și creșterea bugetului Parchetului European, scrie Siegfried Mureșan pe pagina sa de Fb. In postare, europarlamentarul subliniaza: Primul raport, adoptat cu 465 de voturi „pentru”, 53 „impotriva”…

- Era momentul și cazul sa recunoaștem și sa admitem: agricultorii și fermierii Uniunii, cu atat mai mult cei din Romania, aveau nevoie sa fie incadrați intr-o forma corecta și limpede a legislației. Grupul PPE, cea mai mare familie politica din Parlamentul European, saluta simplificarea și relaxarea…

- Alegerile europarlamentare vor avea loc pe 9 iunie și reprezinta procesul electoral prin care romanii iși aleg reprezentanții in Parlamentul European. Eurodeputații joaca un rol important in luarea deciziilor care afecteaza viața cetațenilor UE.Deciziile luate de Parlamentul European au un impact direct…

- Europarlamentarul Cristian Bușoi a transmis ca exploatarea gazelor offshore din Marea Neagra reprezinta o baza importanta pentru securitatea aprovizionarii cu energie in regiune. Acesta precizeaza ca Romania si Marea Neagra pot deveni furnizori de securitate energetica. Prin exploatarea gazelor din…

- Eurodeputata Corina Cretu a anuntat ca a fost votata propunerea comuna a rezolutiei referitoare la returnarea tezaurului national al Romaniei insusit ilegal de Rusia, documentul fiind semnat de toti europarlamentarii romani si sustinut de majoritatea membrilor Parlamentului European. „Parlamentul…