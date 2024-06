Panică într-un bloc din municipiul Botoșani. Un copil de 10 ani a dat alarma Panica intr-un bloc din municipiul Botoșani. Un copil de 10 ani a dat alarma Nu lasați aragazul nesupravegheat atunci cand gatiți. In urma cu puțin timp, o oala cu mancare uitata pe foc a pus in pericol locatarii unui bloc de pe strada Viilor, din municipiul Botoșani. In momentul producerii evenimentului, in apartament, situat la etajul I, era un baiat de 10 ani. Acesta a ieșit din interior cand […] Citește Panica intr-un bloc din municipiul Botoșani. Un copil de 10 ani a dat alarma in Botosani24.ro . Citeste articolul mai departe pe Botosani24.ro…

Sursa articol: Botosani24.ro

Stiri pe aceeasi tema

