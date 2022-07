România „se transformă”: Explicația specialiștilor despre insula de nisip care a apărut în mijlocul Dunării! (VIDEO) Din cauza secetei a aparut o insula de nisip chiar in mijlocul Dunarii! Seceta a determinat scaderi spectaculoase ale debitelor fluviului. De exemplu, la Galati, Dunarea e in scadere cu cinci centimetri fata de ziua precedenta. Tot din cauza secetei a aparut si insula de nisip din mijlocul Dunarii. Cursele de trecere bac de la Galati spre Tulcea trebuie sa ocoleasca si 500-600 de metri din cauza aparitiei bancului de nisip. Asta inseamna costuri suplimentare si cozi de peste o ora la urcare. Navigatorii spun ca deocamdata noua forma de relief nu le face probleme. Cei care se ocupa cu dragarea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

