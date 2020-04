Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea “Romania salveaza Romania” – Campanie naționala de strangere de fonduri lansata de Crucea Roșie Romana. Transforma un SMS intr-un mesaj de speranța Crucea Roșie Romana lanseaza campania #RomaniaSalveazaRomania, o campanie destinata strangerii de fonduri pentru dotarea spitalelor romanești…

- Crucea Rosie Romana lanseaza campania nationala de strangere de fonduri „Romania salveaza Romania” in cadrul careia se pot dona 2 euro prin numarul special de SMS 8827, valabil in toate retelele de telefonie mobila din tara, fara costuri suplimentare. Donatii pot fi facute si prin intermediul site-ului…

- Crucea Roșie Romana lanseaza campania naționala de strangere de fonduri “Romania salveaza Romania” in cadrul careia se pot dona 2 euro prin numarul special de SMS 8827, valabil in toate rețelele de telefonie mobila din țara, fara costuri suplimentare. Donații pot fi facute și prin intermediul site-ului…

- Pentru a venii in sprijin la salvarea de vieti in contextul pandemiei de coronavirus, Crucea Rosie Romana, Filiala Judeteana, la nivelul judetului Bistrita Nasaud, de la declansare si pana in acest moment: - ne-am implicat prin reactie rapida in cea mai ampla campanie de informare si educatie a populatiei,…

- Ziarul Unirea FOTO| Crucea Roșie Romana in pandemia COVID-19: Pachete cu alimente de baza și igienico-sanitare și campanie naționala de informare și prevenție CORONAVIRUS Crucea Roșie Romana, organizația umanitara cu expertiza in prevenirea și combaterea imbolnavirilor și intervenția in situație de…

- Guvernul a aprobat un Memorandum privind organizarea, in parteneriat cu Crucea Rosie, unei campanii de informare publica privind coronavirusul. "In momentul de fata noi desfasuram o campanie de constientizare si informare a populatiei asupra importantei preventiei raspandirii pe teritoriul Romaniei…

- In martie, Direcția de Sanatate Publica Suceava va desfașura o campanie de informare vizand sanatatea orala. Campania intitulata „Zimbește cu incredere. Sanatate orala pentru toți!” este organizata de Ministerul Sanatații. Potrivit șefei DSP, Silvia Boliacu, se urmarește cresterea numarului de persoane…