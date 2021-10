România primește ajutor internațional în lupta cu COVID-19 Romania primeste din Germania aproape 13 mii de doze de anticorpi monoclonali. Iar din Polonia si Danemarca vin medici si asistente pentru a trata bolnavii de COVID de la noi. Si din Franta au venit ajutoare - echipamente si medicamente pentru reanimare. Citeste articolul mai departe pe tvrinfo.ro…

- Medicul Raed Arafat, șeful DSU, este prezent duminica, 24 octombrie, la Maratonul Vaccinarii din Capitala, acțiune aflata in cea de-a treia zi. Pana in acest moment, peste 22.000 de bucureșteni s-au imunizat in cadrul acestei acțiuni. „Mulțumesc celor care vin. E un lucru extrem de bun. Situația este…

- Europarlamentarul Nicu Stefanuta a anuntat, vineri, ca Romania va primi concentratoare de oxigen din Olanda si Polonia, dar si medicamente pentru pacientii COVID-19 oferite de Germania, prin Mecanismul European de Protectie Civila si Programul RescEU. De asemenea, tara noastra va primi sprijin…

- Alte 1.371 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova. Din numarul total de cazuri, 21 cazuri asociate cu contact in afara țarii: 5-Romania, 5-Germania, 4-Italia, 2-Bulgaria, 2-Ucraina, 1-Franța, 1-Marea Britanie, 1-Rusia. Numarul total de teste efectuate –…

- Alte 161 cazuri noi cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova.Din numarul total de cazuri, 14 sunt de import: 4-Rusia, 3-Romania, 2-Germania, 2-Italia, 1-Franța, 1-SUA, 1-Turcia.Numarul total de teste efectuate – 5.635, dintre care 1.383 – teste Rapid -Antigen.

- Alte 184 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova. Din numarul total de cazuri, 26 sunt de import: 5-Spania, 4-Italia, 3- Marea Britanie, 3-Turcia, 2-Romania, 2-Rusia, 2-Ucraina, 1-Belgia, 1-Danemarca, 1-Franța, 1-Germania, 1-Irlanda. Numarul total de teste…

- In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 184 cazuri de Covid-19. Din numarul total de cazuri, 26 sunt de import, din urmatoarele țari: Spania, Italia, Marea Britanie, Turcia, Romania, Rusia, Ucraina, Belgia, Danemarca, Franța, Germania, Irlanda.

