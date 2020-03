Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii al Romaniei, Victor Costache, a declarat miercuri ca doreste implementarea unui program de testare ''inovativ'' de tipul celui din Coreea de Sud in care sa fie testati pentru noul tip de coronavirus toti cetatenii din Bucuresti prin metoda door-to-door, scrie

- Ministrul Sanatatii, Victor Costache, a anuntat ca vor sosi, miercuri, in Romania cele 200.000 de teste pentru COVID-19 contractate din Coreea de Sud. ‘COVID-19 este in primul rand un challenge logistic: consuma resursa umana, masti, combinezoane, medicamente, kituri de testare. Una dintre prioritatile…

- Despre scenariul evoluției epidemiei din Romania, ministrul Sanatații spune ca este greu de anticipat in aceasta perioada , in ciuda masurilor stricte luate de Guvern, in condițiile in care se intorc foarte mulți in țara.„Scenariul este greu de anticipat deoarece autoritatile si Guvernul Orban au luat…

- Ministrul Sanatații, Victor Costache, a dat detalii, la DIGI24, despre masurile luate in Romania pentru limitarea raspandirii epidemiei de coronavirus."Nu vrem sa amestecam bolnavii de coronavirus cu ceilalți aflați in spital. In bucurești stam bine. Nu este o boala foarte complicata, dar…

- Dupa ce a înregistrat o creștere fulgeratoare a numarului de infecții, Coreea de Sud a reușit sa reduca de maniera semnificativa numarul de noi cazuri de Covid-19 menținând concomitent o rata de mortalitate relativ redusa, scrie AFP.Miercuri, Seulul anunța un numar total de 7.755…

- Ministrul Sanatații a explicat faptul ca intrarea in scenariul doi, adica 26-100 de pacienți infectați, semnifica „inca raspandire sporadica a coronavirusului”.„Ramanem inca departe de Italia, Germania și nu mai vorbim de Coreea. Din cei 20 de pacienți internați, toate sunt forme ușoare ale bolii, nu…

- Datorita raspandirii coronavirusului in mai multe tari din Europa, Asia si nu numai, executivul de la Bucuresti a luat mai multe masuri de precautie in acest sens. Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anuntat ca Romania suspenda zborurile dinspre si catre Italia, China, Iran si Coreea de Sud: Astfel,…

- Autoritațile din Gorj mențin un nivel de alerta generalizat, din cauza coronavirusului. Potrivit Direcției de Sanatate Publica Gorj, in ultimele sapte zile au fost recoltate și trimise la laborator un numar de 73 de probe de la persoanele care au avut contact cu pacientul din Italia și pacientul confirmat…