Romania nu are șanse prea mari sa treaca la moneda euro, se arata intr-un raport coordonat de Daniel Daianu, seful Consiliului Fiscal. Potrivit acestuia, țara noastra nu indeplinește conditiile esentiale privind un deficit bugetar scazut sau cel de stabilitate a preturilor. De cealalta parte, Bulgaria are șanse mari ca in scurt timp sa adere la moneda europeana. “Acest raport nu judeca in special chestiunea aderarii la zona euro. Deci problematica este mult mai ampla si atentia este capturata de razboiul din Ucraina. Noi am trecut prin cateva perioade cu acest raport. Am avut primele numere care…