In cadrul conferinței anuale referitoare PNRR , Daniel Daianu, președintele Consiliului Fiscal a facut un scurt, dar elocvent, tablou al situației sustenabilitații fiscal – bugetare a Romaniei. El a dezvaluit slabiciunea din construcția PNRR. „Intr-un fel, planurile naționale de restructurare sunt „outdated” (depașite), in special din cauza invadarii Ucrainei. Problema Romaniei este mult mai complicata decat a altor țari. Deși avem o datorie publica relativ mica, inca sub 50% din PIB, avem o problema foarte mare la deficitul structural inca de dinaintea pandemiei și n-am reușit, prin diverse masuri,…