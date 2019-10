Stiri pe aceeasi tema

- Romania inregistreaza claim-uri de aproape un miliard de euro, iar toate cele de peste un milion de euro le trimit la DNA, pentru a ne lamuri de ce statul roman plateste sute de milioane de euro pentru obiective finalizate si nereceptionate, a declarat, miercuri, ministrul propus al Transporturilor,…

- Multe dintre proiectele prinse in programul de guvernare al Partidului National Liberal de cinci pagini si jumatate sunt proiectele demarate de PSD, iar sfatul meu pentru ministrul desemnat al Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Lucian Bode, este sa nu se avante in preluarea informatiilor…

- Romania este pe locul 128 in lume in privinta calitatii drumurilor, dupa Gabon si Zimbabwe, a declarat, miercuri, ministrul propus al Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Lucian Bode, in cadrul audierii in comisiile reunite de specialitate din Camera Deputatilor si Senat, potrivit…

- 'As vrea sa spun foarte clar ca 5G inseamna viteza mai mare, capacitate mai mare de transfer de date, latime mai mare de banda si foarte important inseamna securitate. Va asigur ca Guvernul va facilita implementarea tehnologiilor 5G de ultima generatie in domeniul comunicatiilor fara fir, ceea ce…

- Astazi, Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a purtat discuții cu domnul Lucian Bode, Ministrul desemnat al Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor și au convenit ca pe... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Vanzarile de smartphone-uri și veniturile Huawei au crescut in primele noua luni din acest an și pana in prezent grupul chinez a semnat peste 60 de contracte comerciale 5G la nivel mondial, a anunțat grupul. In Romania, conducerea grupului chinez a cerut luna trecuta o intalnire cu autoritațile romane…