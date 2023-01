Stiri pe aceeasi tema

- „In discursul susținut in aprilie in Parlamentul Romaniei, domnul președinte Volodimir Zelenski ne-a promis ca va proteja minoritatea romaneasca din Ucraina și ca va promova dialogul cu țara noastra in chestiunile privind minoritatea romaneasca. Ulterior, președintele ucrainean m-a asigurat chiar in…

- „In discursul susținut in aprilie in Parlamentul Romaniei, domnul președinte Volodimir Zelenski ne-a promis ca va proteja minoritatea romaneasca din Ucraina și ca va promova dialogul cu țara noastra in chestiunile privind minoritatea romaneasca. Ulterior, președintele ucrainean m-a asigurat chiar in…

- Ministerul Afacerilor Externe al Romaniei a criticat legea privind minoritațile naționale adoptata de Rada Suprema a Ucrainei, transmite RBC-Ucraina cu referire la serviciul de presa al Ministerului de Externe al Romaniei. Ministerul a reamintit ca incheierea Comisiei Europene, formulata cu privire…

- Ministerul de Externe spune ca adoptarea legii Legii privind minoritațile naționale din Ucraina fara a ține cont de cerințele Romaniei și recomandarile Comisiei de la Veneția este „regretabila”. De altfel, președintele ucrainean Volodimir Zelenski promisese, in discursul rostit prin teleconferința in…

- Uniunea Europeana a decis sa sprijine cu 616 milioane de euro un numar total de 35 de proiecte care vor permite investitii in infrastructuri cheie care pot fi utilizate atat in scop civil cat si militar, un lucru important avand in vedere agresiunea Rusiei impotriva Ucrainei, informeaza un comunicat…

- Romania a adoptat o lege care interzice achizitionarea si utilizarea, de catre autoritatile publice, a produselor si serviciilor software de securitate cibernetica din Federatia Rusa, informeaza Directoratul National de Securitate Cibernetica (DNSC), potrivit Agerpres. Legea privind protectia sistemelor…

- Razboi in Ucraina, ziua 294. Romania si-a prezentat disponibilitatea de a intensifica eforturile de asistența acordata Ucrainei pe mai multe direcții, cu precadere pentru restabilirea funcționalitații infrastructurii energetice.

- Presata de SUA, Uniunea Europeana a acceptat, in cele din urma, sa acorde un ajutor Ucrainei in valoare de 6 miliarde de euro. Pana acum, Zelenski a primit doar un miliard de euro, din bugetul UE, insa acum Comisia Europeana se va imprumuta de la banci pentru a trimite, pana la sfarșitul acestui an,…