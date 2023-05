Stiri pe aceeasi tema

- Romania se „poate lauda”, ca ocupa un loc fruntaș in Uniunea Europeana, dar din pacate nu unul de care ar trebui sa fim mandrii. Mai exact, potrivit Eurostat, țara noastra se afla pe primul loc in Uniunea Europeana in ceea ce privește creșterea prețului la electricitate Prețurile medii la electricitate…

- Inscrierile la Festivalul international de folclor "Cantecul de dragoste de-a lungul Dunarii" de la Braila au inceput saptamana aceasta si se vor incheia pe 10 iunie, au informat reprezentantii Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale (CJCPCT).Concursul se adreseaza…

- Produsul Intern Brut pe cap de locuitor exprimat in paritatea puterii de cumparare standard (PPS) al Ungariei, Portugaliei si Romaniei si Letoniei s-a situat in toate cele trei tari la 77% din media Uniunii Europene in anul 2022, arata datele preliminare publicate ieri de Eurostat. In ceea ce priveste…

- Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, și prim-ministrul Dorin Recean, au primit la Președinție și la Casa Guvernului un grup de ministre și secretare de stat din Austria, Bulgaria, Franța, Germania, Liechtenstein, Lituania, Romania și Suedia. Potrivit informațiilor, oficialii au discutat despre…

- Actuala guvernare a instituționalizat procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeana prin formarea recenta a 33 de grupuri de lucru antrenate in asigurarea mecanismului de coordonare a procesului de integrare europeana. Subiectul a fost pus miercuri, 8 martie, in discuție de catre premierul…

- Estimata la 33,1% din PIB-ul oficial, economia subterana din Bulgaria este cea mai mare din Europa, potrivit unui studiu realizat de Departamentul de politica economica și științifica și Politica pentru calitatea vieții la cererea unei comisii din Parlamentul European, transmite publicația bulgara …

- Aproximativ 20.600 de persoane si-au pierdut viata in urma unui accident rutier in cursul anului trecut in Uniunea Europeana, o crestere cu 3% fata de 2021, dar o scadere cu 10% fata de nivelul de dinaintea pandemiei, in 2019, arata datele preliminare publicate marti de Comisia Europeana, citate de…

- Aproximativ 20.600 de persoane si-au pierdut viata in urma unui accident rutier in cursul anului trecut in Uniunea Europeana, o crestere cu 3% fata de 2021, dar o scadere cu 10% fata de nivelul de dinaintea pandemiei, in 2019, arata datele preliminare publicate marti de Comisia Europeana, citate de…