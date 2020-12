Stiri pe aceeasi tema

- Campionatul European de handbal feminin din Danemarca debuteaza joi, 3 decembrie, cu meciul echipei naționale a Romaniei impotriva reprezentativei Germaniei. In Romania, transmisiunea TV este asigurata de posturile Digi Sport, Telekom Sport și Look Sport. Campionatul European de handbal feminin se…

- Capitanul echipei nationale de handbal feminin, Cristina Neagu, considera ca Romania se prezinta la Campionatul European cu un lot lipsit de experienta si ca desfasurarea competitiei in conditii de pandemie va face ca performanta sportiva sa treaca pe locul doi. Romania va juca primul meci pe 3 decembrie,…

- Selectionerul nationalei de handbal feminin Bogdan Burcea este convins ca România poate surprinde cu unitatea de grup, cu inteligenta si cu disciplina tactica la Campionatul European din Danemarca.Ce spune selecționerul "România poate surprinde cu unitatea de grup, cu inteligenta…

- In ziua in care Norvegia a anunțat ca se retrage din organizarea Campionatului European de handbal feminin, astfel ca Romania va reveni in Danemarca – unde a caștigat un bronz bondial, in 2015, și un bronz european, in 2010 -, EHF a publicat partea a doua a unui interviu cu Cristina Neagu, in care capitanul…

- Echipa de handbal feminin CSM Slatina a anuntat ca nu se poate prezenta la meciul cu CSM Bucuresti, de miercuri, din etapa a VI-a a Ligii Nationale, dupa ce sase jucatoare si doi membri ai stafului au fost testati pozitiv la Covid-19, în urma turneului de la Sfântu Gheorghe.”Activitatea…

- ”Naționala” feminina a Romaniei e programata sa debuteze la Euro 2020 pe 3 decembrie contra Germaniei, la Trondheim, insa Norvegia are protocoale stricte, care ar putea duce la eliminarea oricarei formații din rațiuni sanitare Campionatul European feminin e programat sa inceapa pe 3 decembrie in Norvegia…

- Ultima sansa a tricolorilor de a fi prezenti la Campionatul European de anul viitor, la care Bucurestiul gazduieste patru meciuri, presupune o prima calificare obtinuta pe gerul de pe „Laugardalsvollur“ (diseara, ora 21.45, Pro TV).

- Forul care patroneaza intrecerile de pe Batranul Continent a anunțat ca totul e pregatit pentru Campionatul European de handbal feminin din decembrie, dar cu mici modificari. Federația Europeana de Handbal a anunțat ieri ca ediția din acest an a Campionatului European, gazduit de Norvegia și Danemarca…