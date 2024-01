Romania a fost invinsa de Austria, scor 24-31, la debutul in grupa B de la Campionatul European de handbal masculin. Romania a revenit la Campionatul European de handbal masculin dupa o pauza de 28 de ani, dar a inceput cu stangul turneul final din Germania. In primul meci al grupei B, tricolorii au intalnit Austria, care i-a invins de doua ori in preliminarii. Romania a facut un meci bun, mai ales in prima repriza, cand a condus la pauza cu 14-15. Insa, in a doua repriza, Austria a fost mai exacta și mai disciplinata, in timp ce Romania s-a precipitat și a comis prea multe erori. Ca urmare, tricolorii…