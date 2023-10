Ambasadorul Germaniei la București declara ca țara sa sustine in continuare ferm „de mult meritata aderare” a Romanei la spatiul Schengen. Germania sustine in continuare ferm „de mult meritata aderare” a Romanei la spatiul Schengen, care ar fi atat in interesul Romaniei, cat si al Germaniei si al intregii Uniuni Europene, a afirmat, luni, ambasadorul Germaniei la Bucuresti, Peer Gebauer, la receptia de Ziua Unitatii Germane si Reunificarea Germaniei din 3 octombrie 1990. Gebauer a amintit ca tara noastra a indeplinit toate cerintele tehnice pentru a face parte din spatiul de libera circulatie…