România, în cădere liberă. "Tricolorii" au ajuns pe locul 37 în clasamentul FIFA Romania va juca in Islanda primul meci din play-off, iar in cazul calificarii va intalni, tot in deplasare, invingatoarea dintre Bulgaria si Ungaria, pentru un loc la Euro 2020. Islanda - Romania in semifinalele barajului pentru Euro 2020. Posibila finala in deplasare cu Ungaria sau Bulgaria Bulgaria ocupa pozitia 59 in clasamentul FIFA, cu 1.381 de puncte (urcare de doua locuri), in timp ce Ungaria este pe locul 52, cu 1.416 puncte (coborare de doua pozitii). Podium ierarhiei este neschimbat fata de luna trecuta: 1. Belgia – 1.765 puncte, 2. Franta – 1.733 puncte, 3. Brazilia… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Ilie Dumitrescu (50 de ani) a analizat-o pe Islanda, adversara naționalei Romaniei din play-off-ul Ligii Națiunilor. „Tricolorii” vor juca impotriva Islandei in deplasare, pe 26 martie 2020. Finala, programata pentru 31 martie 2020, s-ar juca impotriva caștigatoarei din cealalta semifinala, Bulgaria…

- Islanda - Romania // Anghel Iordanescu, fost selecționer al naționalei Romaniei, a comentat tragerea la sorți de astazi, in care „tricolorii” și-au aflat prima adversara de la barajul pentru Liga Națiunilor. „Tricolorii” vor juca contra Islandei in deplasare, pe 26 martie 2020. Finala, programata pentru…

- Romania a infruntat Islanda de doar doua ori, in perioada in care reprezentativa nordica nu era la fel de periculoasa precum in prezent. I-am invins pe islandezi pe 9 octombrie 1996, 4-0, și pe 10 septembrie 1997, tot cu 4-0. Islanda, calificata in premiera la CE 2016 și la CM 2018, Islanda…

- Astazi, la Nyon, a avut loc tragerea la sorti a barajului de calificare la Campionatul European din 2020, gazduit si la Bucuresti. Conform tragerii, Romania va intalni reprezentativa Islandei in primul meci de la barajul pentru calificare la Euro 2020. Partida se va disputa pe 26 martie, in deplasare.…

- Romania va evolua, in deplasare, cu Islanda, in play-off-ul Ligii Natiunilor, s-a stabilit, vineri, in urma tragerii la sorti care a avut loc la Nyon. Daca vor castiga acesta intalnire, tricolorii vor intalni, tot in deplasare, invingatoarea dintre Bulgaria si Ungaria, pentru un loc la Euro-2020.

- Tragerile la sorti pentru barajul EURO 2020 au avut loc astazi de la ora 13:00. Nationala Romaniei va juca primul meci in deplasare. Scotia si Islanda au fost posibilele adversare ale "tricolorilor" in meciul de pe 26 martie. Romania va juca cu Islanda in barajul pentru Euro 2020. Tricolorii vor juca…

- ​Campioana mondiala en-titre la volei feminin, Serbia, a câștigat și Campionatului European, dupa ce a învins duminica, în finala, reprezentativa Turciei, cu scorul de 3-2. Serbia a eliminat România în optimile competitiei.Scorul pe seturi a fost 21-25, 25-21, 25-21,…

- Echipa masculina de tenis de masa a Romaniei a inceput perfect Campionatul European din Franta, organizat la Nantes.Tricolorii au intalnit Ungaria in primul meci al Grupei 2, iar constanteanul Cristian Pletea a deschis seria meciurilor si a facut o partida excelenta impotriva maghiarului Tamas Lakatos.…