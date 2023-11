Stiri pe aceeasi tema

- O parte dintre deținuții Penitenciarului de Maxima Siguranța Aiud care iși continua studiile vor primi bursa de merit din partea Ministerului Educației, anunța Alba24. Este vorba despre deținuții care sunt inchiși la Aiud și care au dorit sa continue școala. In total, la inchisoarea din Aiud, in luna…

- Burse de merit pentru deținuții elevi de la Penitenciarul Aiud: Aproape 20 de barbați care continua studiile primesc burse lunare O parte dintre deținuții Penitenciarului de Maxima Siguranța Aiud care iși continua studiile vor primi bursa de merit din partea Ministerului Educației. Mai exact este vorba…

- Toți elevii de gimnaziu și liceu cu medii generale intre 9,50 și 10 in anul școlar trecut vor primi burse de merit. Acest lucru inseamna ca procentul de 30 prevazut in prima varianta a ordinului, dezbatut public și contestat de diferite organizații din educație, se pastreaza, iar acestuia se adauga…

- Acest lucru inseamna ca procentul de 30 prevazut in prima varianta a ordinului, dezbatut public și contestat de diferite organizații din educație, se pastreaza, iar acestuia se adauga și ceilalți elevi, in funcție de situația din fiecare clasa, care au avut media generala anuala in anul școlar 2022-2023…

- VIDEO: Un nou protest la Penitenciarul Aiud. Polițiștii refuza sa mai faca ore suplimentare. Ce revendicari au Polițiștii de penitenciar ai Penitenciarului de Maxima Siguranța Aiud au ieșit din nou in strada. Mai exact, miercuri, 6 septembrie aceștia au mai refuzat sa faca orele suplimentare și au ieșit…

- Zeci de pastile cu efect anabolizant descoperite intr-un bagaj la Penitenciarul Aiud. Ce a facut deținutul care le ascundea Un deținut al Penitenciarului de Maxima Siguranța Aiud a acționat in instanța unitatea de detenție, dupa ce mai multe produse pe care le-a primit au fost confiscate. Confiscarea…

- Un deținut inchis pe viața la Penitenciarul Aiud vrea sa fie eliberat dupa 24 de ani. Considera ca și-a schimbat comportamentul Un barbat din Cugir care se afla de mai bine de 24 de ani dupa gratii a vrut sa fie eliberat condiționat. Acesta a primit in 1999 o condamnare la inchisoare pe viața, pentru…

- Anul școlar 2023- 2024 va incepe in mai puțin de o luna de zile. Ministerul Educației a publicat structura anului școlar. Ca și in cel precedent, una dintre vacanțe va fi diferita, in funcție de decizia la nivel de județe: In data de 11 septembrie 2023 va incepe anul școlar 2023 – 2024. Ministerul Educației…