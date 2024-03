Stiri pe aceeasi tema

- PIB-ul per capita exprimat in paritatea puterii de cumparare standard (PPS) varia anul trecut intre 64% din media UE in Bulgaria, 78% in Romania si 240% din media UE in Luxemburg, arata datele preliminare publicate marti de Oficiul European de Statistica (Eurostat). Romania a depașit in premiera Ungaria.…

- In contextul preocuparilor generate de inflație in Romania, este important sa aducem in discuție mediul macroeconomic european și sa evaluam perspectivele pe termen lung ale economiei naționale. Cele mai recente date statistice referitoare la evoluția prețurilor in economie ridica multor analiști intrebarea…

- Romania avea, in anul 2021, cel mai mare numar de mame minore din Uniunea Europeana, respectiv 8.024, potrivit datelor transmise joi de Institutul National de Statistica, transmite Agerpres. Dintre acestea, cele mai multe, 3.446 aveau 17 ani, 2.424 – 16 ani, 1.409 – 15 ani si 745 – intre 10 si 14 ani.…

- Exista raul razboiului, si e evident ca exista, dar cum poți sa-i combați efectele, sa-ti oferi ajutorul, fara a acutiza propriile neajunsuri? Cei care au pornit razboiul din Ucraina știu ca europenii sunt dați peste cap de acest paradox al facerii de bine. Pentru ca, daca ajuți, ajungi sa-i incurci…

- Și nici nu e de mirare, oamenii spun ca abia se descurca sa traiasca de pe o zi pe alta, iar cand vine vorba despre economii ori investiții nici nu se pune problema sa le aiba. Ultimele date arata ca Romania are o avere medie pe cap de locuitor de 5.823 de euro, in timp ce media la nivel european este…

- Și nici nu e de mirare, oamenii spun ca abia se descurca sa traiasca de pe o zi pe alta, iar cand vine vorba despre economii ori investiții nici nu se pune problema sa le aiba. Ultimele date arata ca Romania are o avere medie pe cap de locuitor de 5.823 de euro, in timp ce media la nivel european este…

- Ultimele date arata ca Romania are o avere medie pe cap de locuitor de 5.823 de euro, in timp ce media la nivel european este de peste 65.000 de euro. Averea financiara se refera la fonduri de investiții, depozite bancare sau fonduri de pensii.Oamenii se plang și spun ca abia se descurca de pe o zi…

- In total, Romania a reușit sa obțina 46 de puncte din 100 posibile. Țara noastra este urmata de Bulgaria (45 de puncte) si de Ungaria (42 de puncte). Sondajul efectuat de catre Transparency International arata ca majoritatea statelor au facut progrese minime sau deloc in ceea ce priveste combaterea…