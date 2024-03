PIB-ul per capita exprimat in paritatea puterii de cumparare standard (PPS) varia anul trecut intre 64% din media UE in Bulgaria, 78% in Romania si 240% din media UE in Luxemburg, arata datele preliminare publicate marti de Oficiul European de Statistica (Eurostat). Romania a depașit in premiera Ungaria.

