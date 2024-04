Stiri pe aceeasi tema

- Naționala feminina de fotbal a Romaniei a invins-o pe Kazahstan, scor 1-0, in runda cu numarul #2 de calificare la Euro 2025. FINAL. Romania - Kazahstan 1-0 Televizare: Digi Sport 1A marcat: Carp '68Naționala Romaniei a fost susținuta de aproximativ 800 de spectatori Min. 76: Balaceanu trage dintr-un…

- Naționala feminina a Romaniei o infrunta ACUM pe Kazahstan, in runda cu numarul #2, a preliminariilor pentru Euro 2025. Meciul este LIVE pe GSP.ro. Dupa succesul zdrobitor din prima runda, 5-0 in Armenia, elevele lui Massimo Pedrazzini, vor sa faca inca un pas spre Europeanul care va avea loc in Elveția.…

- Naționala feminina a Romaniei o va infrunta pe Kazahstan, de la 19:00, in runda cu numarul #2, a preliminariilor pentru Euro 2025. Meciul va fi LIVE pe GSP.ro. Dupa succesul zdrobitor din prima runda, 5-0 in Armenia, elevele lui Massimo Pedrazzini, vor sa faca inca un pas spre Europeanul care va avea…

- Naționala feminina de fotbal incepe pregatirile pentru primele jocuri din preliminariile WEURO 2025, cele cu Armenia și Kazahstan, a anunțat duminica Federația Romana de Fotbal, potrivit mediafax. Reprezentativa feminina a Romaniei are programat, in perioada 31 martie – 10 aprilie, primul cantonament…

- Naționala de fotbal feminin a Romaniei are un nou selecționer. Cristi Dulca a fost inlocuit cu Massimo Pedrazzini, fost antrenor la FCSB. Dupa 3 ani, Dulca a plecat de la carma naționalei de fotbal feminin. Decizia privind inlocuitorul lui a fost luata vineri, in cadrul Comitetului Executiv de la FRF.…

- Echipa nationala de fotbal feminin a Romaniei a fost repartizata, alaturi de selectionatele Bulgariei, Kazahstanului si Armeniei, in Grupa C4 a preliminariilor Campionatului European din 2025 gazduit de Elvetia, informeaza site-ul oficial al FRF.Primele doua meciuri din grupa se vor disputa in perioada…

- Nationala de handbal feminin a Romaniei a invins echipa Croatiei, cu scorul de 26-24 (13-11), miercuri, la Bistrita, in Grupa 1 a preliminariilor Campionatului European - EHF EURO 2024.Tricolorele au controlat jocul de la un capat la altul, dar nu a obtinut decat o victorie stransa, la doua goluri.Romania,…

- Lorena Ostase a marcat miercuri noua goluri, inlocuind-o cu succes pe Crina Pintea, retrasa de la naționala de handbal feminin. Romania a caștigat cu 26-24 (13-11) meciul cu Croația din preliminariile EHF Euro 2024. O victorie in returul de duminica aduce tricolorelor primul loc in grupa, informeaza…