Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Mediului, Mircea Fechet, susține ca Romania este aproape de o condamnare la Curtea Europeana de Justitie pentru ca nu a inchis gropile de gunoi poluante. "Pe 14 decembrie, cel mai probabil, Curtea Europeana de Justitie va condamna statul roman intr-o cauza legata de neinchiderea, neecologizarea…

- Curtea Europeana de Justitie (CJUE) va condamna, cel mai probabil pe 14 decembrie, statul roman intr-o cauza legata de neinchiderea a 31 de depozite industriale, a declarat, luni, intr-o conferinta de specialitate, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Mircea Fechet, citate de Agerpres."Pe 14…

- Europarlamentarul PMP, Eugen Tomac, a informat ca Romania a obținut dreptul de veto fara repercursiuni, prin intermediul procesului deschis al Curții de Justiție al Uniunii Europene (CJUE), și a explicat avantajele noastre fața de Austria. „Mai e un lucru extrem de important și trebuie sa rețina autoritațile…

- Guvernul Romaniei va reacționa ferm in cazul in care Austria va continua sa se opuna aderarii Romaniei la Spațiul Schengen. Anunțul premierului Romaniei, Marcel Ciolacu, este clar: țara noastra se va adresa Curții Europene de Justiție in cazul in care Viena iși va menține veto-ul cand aceasta tema va…

- Premierul Marcel Ciolacu a lansat, luni, un atac verbal la adresa Austriei, din cauza scandalului provocat de blocarea aderarii Romaniei de catre aceasta țara.Premierul a declarat, la sediul centra l PSD , ca daca Austria nu va accepta nici anul acesta ca Romania sa faca parte din spațiul Schengen,…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, luni, la sediul central PSD, ca daca Austria nu va accepta nici anul acesta ca Romania sa faca parte din spațiul Schengen, atunci statul roman va depune plangere contra guvernului vienez la Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE). Prim-ministrul a adaugat ca…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat ca țara noastra va acționa in instanța Austria la Curtea de Justiție a Uniunii Europene din cauza opoziției acesteia fața de aderarea Romaniei la spațiul Schengen. Intr-un interviu acordat publicației austriece Der Standard, Marcel Ciolacu a precizat ca Romania a…

- Romania urmeaza sa primeasca de la Comisia Europeana un sprijin financiar in valoare de 33,9 milioane de euro din Fondul de solidaritate al Uniunii Europene (FSUE) pentru a acoperi daunele cauzate de seceta severa in vara anului 2022. Asistenta FSUE poate acoperi o parte din costurile operatiunilor…