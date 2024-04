Stiri pe aceeasi tema

- Doi supravietuitori ai Holocaustului au obtinut marti o condamnare a Romaniei la Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) cu privire la faptul ca a rejudecat si achitat, in anii '90, doi militari condamnati initial cu privire la participarea acestora la Holocaust, informeaza News.ro, care preia…

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului CEDO a condamnat marti Romania pentru revenirea asupra unor condamnari istorice pentru crime legate de Holocaust, in urma rejudecarii si achitarii in anii 1990 a doi ofiteri, condamnati in anii 1950 pentru crime de razboi si crime impotriva umanitatii, a anuntat…

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a condamnat marti Romania pentru revenirea asupra unor condamnari istorice pentru crime legate de Holocaust, in urma rejudecarii si achitarii in anii 1990 a doi ofiteri, condamnati in anii 1950 pentru crime de razboi si crime impotriva umanitatii, a anuntat…

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a condamnat marti Romania pentru revenirea asupra unor condamnari istorice pentru crime legate de Holocaust, in urma rejudecarii si achitarii in anii 1990 a doi ofiteri, condamnati in anii 1950 pentru crime de razboi si crime impotriva umanitatii, a anuntat…

- Astazi, omul de afaceri Gigi Becali a obtinut o victorie remarcabila la Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO), dupa mai bine de 10 ani de la condamnarea sa intr-un dosar controversat. Sentinta CEDO a aratat ca Gigi Becali a fost condamnat pe nedrept in dosarul schimbului de terenuri cu Ministerul…

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a condamnat marti Federația Rusa la plata a 46.000 de euro pentru anchete ineficiente asupra circumstantelor asasinarii a doi jurnalisti in Republica Daghestan, situata in Caucazul de Nord.

- Fostul europarlamentar Tokes Laszlo a semnat joi, 25 ianuarie, sesizarea care urmeaza sa fie inregistrata la Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO), la cabinetul de avocatura al lui Kincses Elod din Targu Mureș. Fostul europarlamentar a decis sa depuna sesizarea la CEDO dupa ce instanțele din…

- Controversatul Laszlo Tokes a sesizat Romania la CEDO: la ce ravnește maghiarul? Recent cerea autonomia TransilvanieiControversatul Tokes Laszlo, fost europarlamentar, a semnat, joi, la cabinetul de avocatura al lui Kincses Elod din Targu Mures, sesizarea care urmeaza sa fie inregistrata la Curtea Europeana…