- Romania a alocat in anul 2018 pentru sanatate doar 580 de euro pe cap de locuitor, aceasta fiind cea mai mica suma inregistrata in randul satelor membre ale Uniunii Europene, arata datele publicate miercuri de Eurostat. La polul opus, statele membre cu cele mai mari cheltuieli cu sanatatea pe cap de…

- Ponderea impozitelor in PIB s-a situat anul trecut la 41,1% la nivelul celor 27 de state membre ale Uniunii Europene, in usoara scadere comparativ cu 2018 (41,2%), arata datele publicate joi de Oficiul European de Statistica (Eurostat), noteaza Agerpres. Ponderea impozitelor in PIB variaza semnificativ…

- Importurile de laptopuri ale României în primele sapte luni ale anului au înregistrat un avans de 38% comparativ cu perioada similara a anului trecut, aceasta fiind cea mai mare crestere procentuala înregistrata în rândul statelor…

- Romania se numara printre statele cu cea mai mica pondere a companiilor asigurate impotriva incidentelor de securitate IT&C, arata datele publicate vineri de Eurostat. In 2019, 21% din companiile din UE care aveau cel putin 10 angajati au declarat ca sunt asigurate impotriva incidentelor…

- Mai multe ambasade și misiuni diplomatice acreditate in Moldova, au difuzat o declarație privind viitoarele alegeri prezidențiale din țara noastra. Portal Noi.md prezinta varianta completa a acesteia: Austria, Belgia, Bulgaria, Croația, Republica Ceha, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Germania,…

- Statele membre ale Uniunii Europene au alocat in 2018 suma de 50,7 miliarde de euro din cheltuielile guvernamentale pentru recreatie si sport, Bulgaria si Romania ocupand ultimele locuri in functie de cheltuielile pe cap de locuitor cu 11 euro respectiv 30 de euro, comparativ cu o medie de 113 euro…

- Cum romanilor nu pare sa le pese de natura, fie ei oameni simpli, dar si autoritati, apar si urmarile. Tara noastra este pe primul loc in Europa la mortalitatea cauzata direct ori indirect de poluare, potrivit protv. Potrivit unui Raport al Agentiei Europene din domeniu, un deces din 5 ar putea fi pus…