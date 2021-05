Stiri pe aceeasi tema

- In 2020, in Romania s-au nascut cei mai puțini copii din 1930 pana in prezent, anunta Institutul National de Statistica intr-un comunicat remis cu ocazia Zilei de 1 iunie. La 1 ianuarie 2021, numarul copiilor cu varsta cuprinsa intre 0-18 ani care aveau domiciliul in Romania a fost de 3.895.000, in…

- Numarul copiilor nascuți in Romania in 2020 a fost cel mai mic inregistrat din 1930 pana in prezent, informeaza, luni, Institutul Național de Statistica (INS). Numarul copiilor cu varste cuprinse intre 0 și 18 ani era la 1 ianuarie 2021 de 3.895.000, cu 37.900 mai mic decat cel inregistrat la inceputul…

- Numarul copiilor cu varste cuprinse intre 0 și 18 ani era la 1 iuanarie 2021 de 3.895.000, cu 37.900 mai mic decat cel inregistrat la inceputul lui 2020, potrivit datelor prezentate luni de Institutul Național de Statistica (INS). Astfel, potrivit INS, ponderea minorilor in totalul populatiei a fost,…

- La 1 ianuarie 2021, numarul copiilor cu varsta cuprinsa intre 0-18 ani care aveau domiciliul in Romania a fost de 3.895.000, in scadere cu 37.900 comparativ cu perioada similara din anul anterior. Ponderea minorilor in totalul populatiei dupa domiciliu a fost, la 1 ianuarie 2021, de 17,6%, in scadere…

- La 1 ianuarie 2021, numarul copiilor cu varsta cuprinsa intre 0-18 ani care aveau domiciliul in Romania a fost de 3,895 milioane, in scadere cu 37.900 comparativ cu perioada similara din anul anterior, arata datele publicate luni de Institutul National de Statistica (INS), cu prilejul Zilei Internationale…

- ”La 1 ianuarie 2021, numarul copiilor cu varsta cuprinsa intre 0-18 ani care aveau domiciliul in Romania a fost de 3.895.000, in scadere cu 37.900 comparativ cu perioada similara din anul anterior. Ponderea minorilor in totalul populatiei dupa domiciliu a fost, la 1 ianuarie 2021, de 17,6%, in scadere…