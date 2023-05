Stiri pe aceeasi tema

- Echipele CSM Vaslui si SCM Politehnica Timisoara si-au asigurat mentinerea in Liga Nationala de handbal masculin dupa ce au castigat si meciurile de sambata de la turneul de mentinere/promovare, gazduit de Sala Sporturilor din Alexandria. CITESTE SI Carmen Tocala, presedintele FR Baschet, a fost…

- Carmen Tocala, presedintele FR Baschet, a fost realeasa sambata, la Munchen, in Boardul FIBA Europe, pentru a patra oara consecutiv. Noul presedinte al FIBA Europe este Jorge Garbajosa. CITESTE SI Romania a calificat zece echipaje din unsprezece in finalele Europenelor Under-19 de canotaj 22:09…

- Echipa de baschet masculin CSU Sibiu a invins sambata, pe teren propriu, formatia Rapid Bucuresti, scor 73-71 (41-42), in al patrulea meci din cinci programate in finala mica a Ligii Nationale. CITESTE SI Pentru al doilea an consecutiv, francezii de la La Rochelle sunt campionii Europei la rugby…

- Ljuban Crepulja este primul jucator care se desparte de echipa Rapid Bucuresti in acest final de campionat, a anuntat sambata gruparea giulesteana. CITESTE SI CSU Sibiu - Rapid Bucuresti, scor 2-2 la general, in finala pentru medalia de bronz a Ligii Nationale la baschet masculin 22:03 1 Pentru…

- Pugilistii romani si-au asigurat noua medalii, patru la masculin si cinci la feminin, la Campionatele Europene de box pentru tineret de la Erevan, potrivit paginii de Facebook a Federatiei Romane de Box.

- Pugilistii romani si-au asigurat noua medalii, patru la masculin si cinci la feminin, la Campionatele Europene de box pentru tineret de la Erevan, potrivit paginii de Facebook a Federatiei Romane de Box.Romania a reusit sa isi asigure sambata patru medalii la masculin, dupa cele cinci obtinute de…

- Romania si-a asigurat a cincea sa medalie la Campionatele Europene de tenis de masa Under-21 de la Sarajevo, sambata, dupa ce Andrei Istrate s-a calificat in semifinalele probei masculine de simplu, potrivit site-ului Federatiei Romane de Tenis de Masa, citat de Agerpres.Istrate a trecut in optimi…

- Un top al celor mai frumoase trasee pentru drumeții, din Europa, include și Via Transilvanica. Publicația Euronews il pune alaturi de alte destinații din Italia, Germania, Elveția, etc. Publicația Euronews a alcatuit un top al ”celor mai bune destinații pentru drumeții, din Europa”. Aceștia au recomandat…