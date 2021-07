Rodica Tudor lanseaza o piesa in rromani, portugheza si engleza, alaturi de Mike Diamondz

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa colaborarea avuta cu Elyar, Runtree lanseaza o noua piesa dance cu Nalani. „Higher” reprezinta un fusion perfect echilibrat intre ritmurile dance ce l-au consacrat pe Runtree și vocea puternica și versatila a lui Nalani. Aceasta colaborare interanționala se aude deja pe Radio Zet și RMF, doua dintre…

- Cantarețul roman de reggaeton originar din Transilvania, Dany D „mi amor” lanseaza al doilea episod din Trilogia de los Besos, dupa Besos Criminales, piesa numita „No me mates”. „No me mates” il surprinde pe protagonistul nostru Dany D in cautarea iubitei sale, disparute fara urma. Acțiunea videoclipului…

- Piesa “Careful”, impreuna cu artistul danez, Nicklas Sahl, este ultimul single ce apare, inainte ca Emelie Hollow sa lanseze albumul, “Half The Story”, pe 27 august. Emilie a declarat ca melodia “Careful” este despre dorinta de a deveni din nou vulnerabil in fata iubirii si de a avea din nou incredere…

- Shift, in varsta de 38 de ani, este unul dintre concurenții de la „Asia Express” sezonul 4. Interpretul a pornit pe Drumul Imparaților alaturi de Connect-R și sunt curioși sa afle cat de mult vor rezista in cel mai dur show TV. „O sa iau cu mine o poza cu Hagi și asta sigur o sa ma ajute la autostop.…

- Dj Lucian (Lucian Mitrache) & Geo (Naita George) lanseaza o noua piesa EDM, care se numeste “Astronaut”. Noua piesa suna foarte bine, are un vibe pozitiv si este perfecta pentru orice festival de gen. “Astronaut” a avut lansarea oficiala la radio in tari precum Germania, Austria, Rusia, Bulgaria si…

- Yuka s-a alaturat echipei Global Records și lanseaza prima sa piesa, Aripi de nisip, care are la baza o poveste despre libertate, explorare și aventura. Un vis adolescentin inconjurat de dorința de evadare din viața cotidiana și regasirea intr-un taram al posibilitaților infinite. Vocea fresh și autentica…

- Duo-ul eclectic parizian, Polo & Pan, a lansat prima noua piesa din acest an, intitulata „Ani Kuni”, cu un videoclip animat. Dupa ce a acumulat aproape jumatate de miliard de ascultari la nivel mondial, noua piesa vine la 10 luni de la lansarea EP-ului “Feel Good”, care a fost numit „o doza de soare”.…

- Dupa ce a colaborat cu NOSFE pentru remake-ul hit-ului „Macho Man”, Mandinga sfideaza vremea rece și lanseaza „No tengo dinero”, o piesa latino pop cu versuri in spaniola, perfecta pentru sezonul estival. Compus de catre Tudor Ionescu alaturi de Harvis Cuni Padron (TrumpBeats), Alin Onoiu (SMAX), Damian…