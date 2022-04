Roberta Metsola, preşedintele Parlamentului European, merge la Kiev Presedintele Parlamentului European, Roberta Metsola, a anuntat pe Twitter, ca este „in drum spre Kiev”. „Sunt in drum spre Kiev”, a scris Metsola in engleza si ucraineana, cu un steag ucrainean si un hashtag in sprijinul Ucrainei, alaturi de o fotografie in care apare in fata a ceea ce pare a fi un vagon de tren. Roberta Metsola, aleasa presedinta a Parlamentului European pe 18 ianuarie, nu a furnizat detalii despre deplasarea sa la Kiev. Presedinta Parlamentului European va fi primul lider al unei institutii europene care va vizita capitala Ucrainei de la inceputul invaziei ruse, pe 24 februarie.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

